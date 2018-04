"Willen boeren en buren samen brengen" CONSUMENT KAN VIA BUURDERIJ LOKALE PRODUCTEN ONLINE AANKOPEN KRISTOF PIETERS

26 april 2018

02u55 0 Kruibeke Lokale producten die online worden aangeboden en één keer per week in pakket worden afgehaald. Dat is het concept achter De Buurderij. Buurderij-verantwoordelijke Marijke Lambrechts heeft al meer dan 100 leden gevonden terwijl de eerste verkoop nog moet starten.

De Buurderij is een initiatief van Boeren & Buren, een netwerk dat consumenten en lokale producenten online samenbrengt. In Vlaanderen zijn er intussen al zo'n 50 Buurderijen en Kruibeke is pilootgemeente voor onze regio. Om het concept te doen werken, doet Boeren & Buren beroep op ondernemende lokale mensen, de zogenaamde Buurderij-verantwoordelijken die instaan voor de contacten met de producenten en de uitbouw van een lokaal ledennetwerk. "Ik ben zelf mama van drie kinderen en kocht zelf al regelmatig bij lokale boeren om met verse producten gezond te koken", vertelt Marijke Lambrechts. "Recent zag ik een oproep op Facebook naar lokale Buurderij-verantwoordelijken. Ik was eigenlijk ook net op zoek naar een nieuwe uitdaging en ben aan de slag gegaan. Eerlijk gezegd heb ik niet lang moeten zoeken naar lokale producenten om mee in dit verhaal te stappen. Ik denk dat we met een tiental zullen starten en in het aanbod zit naast groenten en fruit ook vlees, zuivel en zelfs koffie van eigen bodem."





Lage ecologische voetafdruk

De Pluktuin uit Zwijndrecht neemt ook deel en heeft een breed assortiment aan groenten en fruit. "We werken volgens het concept van zelfoogst, waarbij klanten dus mee de handen uit de mouwen moeten steken, maar dat is tegelijk ook een drempel", beseft Gunther De Brauwere. "Met De Buurderij zullen we een veel breder publiek kunnen aanspreken." Johan Van Cleemput was ook meteen gewonnen voor het concept. "We kweken zelf paddenstoelen. Vooral oesterzwammen. Het is nog een opstartende activiteit, maar we willen snel groeien." Marijke is blij met de enorme respons. "Alle producenten situeren zich in een straal van maximum 18 kilometer en de meeste nog veel dichter. Dit zorgt voor een lage ecologische voetafdruk qua transport." Ze ontvangen maar liefst 83,3 procent van de verkoopprijs van hun producten. "Dat is ettelijke malen meer dan in andere verkoopkanalen waar ze het meestal met veel minder dan de helft moeten doen, of soms zelf met verlies verkopen", voegt netwerkcoördinator Hannes Van den Eeckhout toe.





De Buurderij zal vanaf vrijdag elke week een aanbod online zetten en vanaf zaterdagvoormiddag 5 mei kan men de pakketten komen afhalen op de speelplaats van lagere school De Eenhoorn. "De meeste producenten zullen er ook zijn, want het is uiteraard de bedoeling om buren en boeren samen te brengen met een gezellige sfeer zoals die van een boerenmarkt", zegt Marijke nog.





Info: www. boerenenburen.be.