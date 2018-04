"We vinden geen medewerkers meer" HOOGSTRAATKERMIS STOPT NA BIJNA 70 JAAR KRISTOF PIETERS

07 april 2018

02u45 0 Kruibeke De Hoogstraatkermis, één van de bekendste en oudste wijkkermissen uit de regio, heeft de stekker eruit getrokken na bijna 70 jaar. De kermis is nog altijd enorm populair, maar het bestuur bestaat nog maar uit vier mensen.

De Hoogstraatkermis ontstond toen de wielerclub Hoger Op werd opgericht in 1950. De klemtoon lang aanvankelijk op de organisatie van wielerwedstrijden, maar in de loop der jaren zijn er heel wat randactiviteiten ontstaan zoals een schlagerfestival, een paardenjaarmarkt en sinds enkele jaren ook een avondrun. Meer dan tien jaar lang vond er zelfs een koers voor beroepsrenners plaats. Dat was vooral omdat ook de plaatselijke vedette Ronny Van de Vijver bij de profs reed. Die laatste wordt binnenkort 72 jaar en gooide als secretaris van het feestcomité de handdoek in de ring. De andere bestuursleden besloten dan ook maar te stoppen.





"Het is geen makkelijke beslissing, maar we zijn nog maar met vier bestuursleden meer over en de jongste is 65 jaar", motiveert Ronny de beslissing. "We zijn met de organisatie van de kermis wel een heel jaar bezig. Mensen beseffen niet hoeveel voorbereiding er bij komt kijken. We stoppen nu op een hoogtepunt. De kermis lokte nog elk jaar een massa volk, maar ik stelde wel steeds meer vast dat ze niet meer zo gedragen werd door de hele straat. Op het Schlagerfestival denk ik niet dat er tien mensen uit de buurt waren. Vandaag de dag wordt de hinder die een kermis met zich meebrengt ook niet meer zo makkelijk gedoogd. Ik ga niet zeggen dat de Hoogstraat begon te klagen, maar als de buurtbewoners zelf niet komen feesten, kan je je wel de vraag stellen voor wie we het nog allemaal doen. Het samenbrengen van mensen uit de straat, dat was het oorspronkelijke doel. In dit social media-tijdperk leven mensen meer en meer op een eilandje."





Het feestcomité nam de beslissing niet licht. "We hebben overwogen om dit jaar nog een laatste editie te organiseren, maar vonden onvoldoende vrijwilligers", legt Ronny uit. "We doen normaal beroep op carnavalsgroepen uit de buurt om te helpen bij de bediening, maar ook zij haken één voor één af. Ik speelde zelf wel al enkele jaren met het idee om te stoppen. De organisatie was meer en meer een last geworden, het plezier was weg. Niettemin is het een moeilijke beslissing geweest. Mijn grootvader en vader zaten in de organisatie die van generatie op generatie is overgedragen. De Hoogstraatkermis werd bijna 70 jaar georganiseerd waarvan 40 jaar door het huidig bestuur."





Toch houdt WFC Hoger Op de deur nog op een kier. "Als er een nieuwe ploeg zich aanbiedt, mag de Hoogstraatkermis verder gezet worden, maar de voorwaarde is wel dat het mensen uit de straat zijn. Ons opgebouwd imago gaan we niet zomaar te grabbel gooien."