'UiTinKruibeke' bundelt toeristische pareltjes 24 februari 2018

In het kasteel Wissekerke werd gisteren de tweede editie voorgesteld van de toeristische gids 'UiTinKruibeke'. Net als vorig jaar is het een fraai magazine geworden met mooie beelden en een selectie artikels die de bezoekers wegwijs maken in Kruibeke. "We hadden bijzonder veel informatie en we hebben behoorlijk moeten selecteren", zegt Annelies Tyberghein, diensthoofd Toerisme. "Het mocht echter geen telefoonboek worden met een droge opsomming. Het is eerder een staalkaart van wat onze gemeente te bieden heeft." De grootste troef blijft natuurlijk het 600 hectare grote natuurgebied Polders van Kruibeke. "Voor deze editie hebben we 'tien parels' geselecteerd die we telkens kort voorstellen zoals het Beverpad, de unieke ligbanken, de kunstwerken zoals Aracade, maar ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld met elektrische treintjes de polder te bezoeken." Verder gaat er ook aandacht naar de Graventoren, waarrond binnenkort een grote tentoonstelling wordt opgezet naar aanleiding van Erfgoeddag. De voorstelling van het magazine gebeurde in het kasteel Wissekerke en dat was niet toevallig, want daar komt het nieuwe onthaal voor toeristen. Het magazine telt 36 pagina's en wordt verspreid met een oplage van 11.000 exemplaren. (PKM)