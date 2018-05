"Twintig jaar nodig om fort te restaureren" SCHANS LANDMOLEN OPENT VOOR EERSTE KEER DE DEUREN KRISTOF PIETERS

18 mei 2018

02u56 0 Kruibeke De Schans Landmolen, een fort uit WOI, opent dit weekend voor het eerst de deuren tijdens Fortendag. Het bouwwerk werd vorig jaar gekocht door gemeenteraadslid Dimitri Van Laere. Hij begon in zijn eentje aan de restauratie. Het voorbije jaar hield hij zich bezig met het verwijderen van onkruid.

Momenteel legt Dimitri Van Laere de laatste hand aan een beleidsplan voor de restauratie van het oude fort. Na goedkeuring hiervan kan hij subsidies aanvragen en starten met de conservatie en restauratie van het militaire bouwwerk. "Het wordt een 20-jarenplan", lacht hij. "Het is de bedoeling om elk jaar iets onder handen te nemen. Het voorbije jaar heb ik met wat hulp van vrienden alle klimop verwijderd. Dat was al een enorm werk. We hebben ook alle rommel naar buiten gehaald. Onder oud pleisterwerk vond ik sporen van oude Duitse opschriften, die wil ik graag blootleggen. Eerst moet ik werk maken van het vochtprobleem. Hoewel de muren uit twee meter dik beton bestaan, geraakte het water toch naar binnen. Mijn streefdoel is het fort te herstellen in de staat van 1914. Ik heb uitgerekend dat ik klaar zal zijn als ik 65 jaar ben."





Privébezit

Dimitri Van Laere kocht het oude fort vorig jaar. De Schans Landmolen bevindt zich midden in de velden tussen de E17, de Heirstraat, Bramensdam en de Landmolenstraat. Het werd gebouwd in de periode 1909-1912 tussen het Fort van Steendorp en het Fort van Haasdonk. De Belgische regering besliste toen om de fortenlinie rond Antwerpen te verstevigen door het optrekken van zogenaamde schansen. De Schans van Landmolen is nog volledig intact, maar de omwalling is wel verdwenen. Slechts weinig mensen kennen het kleine fort omdat het totaal aan het oog is onttrokken door een bos. Bovendien was het domein al decennialang privébezit en dus nooit toegankelijk. Daar komt nu verandering in, dit weekend mag het publiek voor de eerste keer een kijkje komen nemen.





"Ik wil het fort regelmatig openstellen voor scholen of groepen", legt Dimitri uit. "Het moet op termijn een educatieve bestemming krijgen. Hoewel ik nog veel werk heb om alles te restaureren, heb ik nog geen spijt gehad van de aankoop. Het is een oase van rust. Het is hard labeur, maar ik geniet ervan hier aan de slag te zijn."





Foodtrucks

Schans Landmolen is zondag open van 10 tot 18 uur. Aangepast schoeisel en een zaklamp zijn aangewezen. Er zijn infostands en foodtrucks en de Heemkundige Kring Wissekerke en natuurvereniging Kruin vertellen over de geschiedenis en natuurwaarden van het fort.





Er zal ook een elektrisch pendeltreintje rijden van en naar het fort van Haasdonk dat eveneens geopend is voor publiek.