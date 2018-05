"Tentfuiven kosten geld en geven overlast" 150 JONGEREN HOUDEN PROTESTMARS VOOR FEESTZAAL KRISTOF PIETERS

02 mei 2018

02u32 0 Kruibeke De jeugd heeft een protestmars gehouden voor een fuifzaal. Na de sluiting van het Gildenhuis in Rupelmonde en de 't Hoogzaal in Bazel moeten jongeren hun heil zoeken in alternatieven zoals tenten. "Dat kost geld en veroorzaakt overlast", zegt voorzitter Sielke Claus van de jeugdraad. De gemeente heeft projecten in de steigers staan.

Aan sporthal De Dulpop in Bazel verzamelde maandagavond een 150-tal jongeren voor een protestmars naar het gemeentehuis in Kruibeke. De locatie was niet toevallig gekozen, want net op die plek zou een polyvalente zaal komen waar ook fuiven kunnen plaatsvinden. Omdat er onvoldoende budget voorhanden is, werd het project in de koelkast gestoken. "Er worden jammer genoeg veel zaken op de lange baan geschoven en we krijgen geen duidelijke antwoorden", zegt Sielke Claus, voorzitter van de jeugdraad. "Daarom dat we onze stem eens willen laten horen. De laatste jaren stellen we vast dat het steeds moeilijker wordt om een evenement op poten te zetten. Jeugdverenigingen die een fuif willen organiseren botsen op een gebrek aan degelijke infrastructuur en moeten hun heil zoeken in alternatieven zoals tenten, maar dat kost enorm veel geld en brengt geregeld ook overlast met zich mee. Voor een tent moet je al snel 800 tot 900 euro ophoesten en dan is een groot deel van de winst reeds in rook opgegaan. Al zes jaar vragen we een fuifzaal. Dat moet geen luxueus project zijn. We willen een plek waar we fuiven kunnen organiseren."





Gewapend met fluitjes trokken de jongeren in stoet en onder politiebegeleiding naar het gemeentehuis van Kruibeke waar ze ontvangen werden door een delegatie van het college. Burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke) vindt het goed dat de jeugd zijn stem laat horen.





In drie deelgemeenten

"Het klopt dat er te weinig plaats is om te fuiven, maar we werken aan een oplossing. Die bestaat niet uit één fuifzaal maar wel uit verschillende zalen in de drie deelgemeenten waar de mogelijkheid bestaat om fuiven te houden."





Zo heeft de gemeente net een bouwvergunning op zak voor een nieuwe polyvalente danszaal boven de bestaande kleedkamers van sporthal De Dulpop in Bazel. Sporadisch zullen daar fuiven mogen plaatsvinden. In Kruibeke ligt het plan op tafel om een nieuwe polyvalente feestzaal op te trekken naast OC De Brouwerij. In Rupelmonde tot slot begint in mei de bouw van nieuwe jeugdlokalen en ook daar zal een mogelijkheid zijn om fuiven te organiseren. "Voor al deze projecten is er al een budget en binnen een periode van twee jaar moet een deel al gerealiseerd zijn", belooft Stassen.