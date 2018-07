"Skyline verdwijnt achter betonnen muur" PROTEST TEGEN APPARTEMENTSBLOK LANGS SCHELDEFRONT KRISTOF PIETERS

27 juli 2018

02u35 0 Kruibeke Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een groot appartementsblok langs de Schelde in Rupelmonde. Al heel wat inwoners van de oude visserswijk 't Schelleke hebben intussen bezwaar ingediend.

Het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning van het bouwproject loopt nog tot 31 juli. Het gaat om een eerste deel van een groot woonproject dat langs het Scheldefront in Rupelmonde zal verrijzen. In een eerste fase wil men een complex van tien appartementen met een ondergrondse parkeergarage realiseren.





Julien Lyssens hoopt nog zoveel mogelijk dorpsgenoten te mobiliseren om bezwaar in te dienen. "Want ik denk dat er nog altijd veel onwetendheid is over wat er precies zal gebeuren", zegt hij. "Mijn hart bloedt als ik de plannen zie. Men wil het Scheldefront volledig laten dichtbouwen met appartementen. Het gaat hier om een appartementsgebouw van meer dan 10 meter boven de kaaimuur. In realiteit komt het overeen met een hoogte van meer dan 3 meter boven het Mercatorplein. Het unieke zicht op de skyline van Rupelmonde vanop de Schelde zal voor altijd volledig verdwijnen achter een betonnen muur."





Julien is geboren en getogen in de oude visserswijk 't Schelleke. Hij publiceerde verschillende boeken en artikels over de Schelde en was vaak de drijvende kracht achter allerlei toeristische initiatieven. "Met dit project gaat 't Schelleke zijn karakter verliezen", vreest Julien. "Ook het mooie en aangename wandelpad langs de Schelde, de groene long van de wijk, moet wijken. Het appartementsblok zal meer dan 5 meter over het wandelpad gebouwd worden. De mooie bomen zullen dus verdwijnen om de bewoners van de appartementen zicht op de Schelde te geven."





Julien benadrukt dat hij niet tegen een woonproject gekant is. "De huidige garageboxen zijn ook geen fraai zicht. Maar dit project is veel te groots. De parkeerdruk zal ook alleen maar toenemen, want de ondergrondse parking is enkel voor de toekomstige flatbewoners. Wie hier nu een garagebox heeft, moet zelf naar een alternatief gaan zoeken."





Volgens burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke) moet de projectontwikkelaar een visie ontwikkelen voor de hele site, inclusief de parkeerproblematiek. "Maar het huidig ingediend ontwerp voldoet volgens de eerste vaststellingen wel aan alle voorwaarden die we in het RUP hebben opgenomen", reageert hij. "Er is voorafgaand trouwens veel overleg geweest met omwonenden en er is heel wat bijgeschaafd. Er zijn maximaal drie bouwlagen, maar op sommige plekken is dat slechts twee of één om niet alle licht weg te nemen in 't Schelleke. We gaan alleszins alle bezwaren ernstig behandelen en onderzoeken. Tegen september zal het college dan een beslissing nemen."