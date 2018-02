"Praalwagen al verkocht nog voor eerste stoet" CARNAVALSGROEP NABUKODONOSOR VIERT 30 JAAR MET 'BLOEMEKEE JUBILEE' KRISTOF PIETERS

05 februari 2018

02u30 0 Kruibeke Carnavalsgroep Nabukodonosor mag dit jaar dertig kaarsjes uitblazen. Ze pakt elk jaar uit met een fraaie zelfgemaakte praalwagen en won hiermee al vaak prijzen. Voor het jubileumjaar mocht het nog iets meer zijn. 'Bloemekee Jubilee' is een wagen van maar liefst 40 meter lang, uitgerust met duizenden lichtjes en bewegende onderdelen. Enkel de kostuums blijven voorlopig nog een goed bewaard geheim.

Nabukodonosor is één van de grootste en bekendste carnavalsgroepen uit de regio. Elk jaar staan organisatoren van stoeten in de rij om hun fraaie praalwagen te kunnen boeken. "We zijn inderdaad bekend om onze praalwagens", zegt voorzitter Kurt Smet. "Dit jaar is onze wagen zelfs al verkocht nog voor we er zelf nog maar mee buiten zijn gereden. We hebben nooit moeite om een koper te vinden. Nu rijden er in heel Vlaanderen, maar ook in Nederland zo'n vijftal praalwagens van de voorbije jaren van ons rond. We kiezen daarom nooit voor actueel thema. De praalwagens worden nog minstens vijf tot meer keren doorgegeven aan andere carnavalsgroepen."





Hond Urbanus

Dit jaar mag Nabukononosor dertig kaarsjes uitblazen. De roots van de carnavalsvereniging liggen in café Den Lindenboom in de Hoogstraat in Bazel. Een groepje dartsvrienden wilde voor de grap eens meegaan in de stoet van Rupelmonde. Paul De Wachter, ook bekend als kunstenaar en beeldhouwer in onze streek, is het enige lid dat er na dertig jaar nog altijd bij is. Hij werd daarom afgelopen weekend in de bloemetjes gezet. "Onze eerste praalwagen was vrij bescheiden", herinnert hij zich. "De naam hadden we ontleend aan de hond van Urbanus in de gelijknamige stripreeks. Voor ons is het nu een evidentie, maar er zijn wel nog altijd veel mensen die over de lange moeilijke naam struikelen", lacht hij. "De wagens zijn elk jaar wat groter en spectaculairder geworden. We beginnen er soms al in mei aan te werken. We offeren hier hele vakanties aan op en in de laatste sprint ook heel wat avondjes in de week. Aan deze jubileumwagen heb ik zelf niet veel kunnen bijdragen. Ik ben druk bezig met een ander project, maar tegenwoordig komt er ook al zoveel technologie bij kijken dat ik het liever aan de jongere generatie overlaat."





Dat beaamt ook voorzitter Kurt Smet. "We proberen onszelf altijd te overtreffen maar na een tijdje komt de lat wel erg hoog te liggen", geeft hij toe. "In deze jubileumwagen zitten niet alleen duizenden lichtjes, maar ook een massa aan hydraulische onderdelen die draaien en bewegen. De bloemen geven bijvoorbeeld niet alleen licht, maar de bloemblaadjes gaan automatisch open en dicht. Een wondermooi schouwspel dat allemaal draadloos gestuurd wordt via een wifi-installatie aan de achterzijde van onze wagen." De praalwagen 'Bloemekee Jubilee' is 40 meter lang en bestaat uit drie delen. Afgelopen zaterdag werd de wagen plechtig gedoopt door haar twee meters Marleen D'Hertog en Rita De Baerdenmaker. De kostuums blijven voorlopig nog een goed bewaard geheim, maar tien naaisters zijn er maanden mee bezig geweest.





Expertise

Nabukodonosor telt een veertigtal actieve leden. "De voorbije dertig jaar hebben we natuurlijk heel wat expertise opgebouwd voor het bouwen van wagens", vervolgt voorzitter Kurt Smet. "Die zijn steeds groter en imposanter geworden. Echte plannen zijn er nooit. We hebben steeds enkele ideeën in het hoofd en gaan dan aan de slag. Wij beleven er eigenlijk twee keer plezier aan. Eerste bouwen we samen iets op en daarna trekken we rond en genieten we van de reacties van het publiek."





Familie

Paul De Wachter sluit zich hier volmondig bij aan. "Nabukodonosor is een familie geworden de voorbije jaren. En de kunstwerkjes die we elk jaar op het volk loslaten, maken alle bloed, zweet en tranen meer dan waard."





Wie de jubileumwagen wil bewonderen, kan dit op 10 februari in Steendorp, 11 februari in Rupelmonde, 18 februari in Elversele, 25 februari in Belsele, 4 maart in Temse, 10 maart in Mortsel, 18 maart in Haasdonk, 25 maart in Kieldrecht en op 31 maart in Bredene.