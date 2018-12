‘Onverwachte’ wegenwerken veroorzaken veel fileleed Kristof Pieters

03 december 2018

18u55 7 Kruibeke Zowel in Haasdonk als Kruibeke hebben onverwachte werken door nutsmaatschappijen op de openbare weg voor veel fileleed gezorgd. In Kruibeke was dit het gevolg van een gebrekkige communicatie door buurgemeente Zwijndrecht. In Haasdonk zorgden werken aan het Pastoor Verwilghenplein ervoor dat een populaire sluiproute plots onderbroken was.

Op sociale media regende het maandag klachten van boze weggebruikers die plots tot meer dan een uur lang moesten aanschuiven door onverwachte werkzaamheden. In Kruibeke zat het verkeer op de N419 totaal vast doordat er werken werden uitgevoerd op grondgebied Burcht. Een aannemer is er voor Eandis bezig met kabel- en sleufwerken en dit tot en met 7 december. Het verkeer kan de werf slechts beurtelings passeren via werflichten. In Kruibeke stond alle verkeer stil tot in het centrum. “We hebben ’s ochtends de politie verwittigd maar zij wisten aanvankelijk ook niet wat de reden was voor de verkeerschaos”, zegt burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke). “Pas na een tijdje werd duidelijk dat de file werd veroorzaakt door werken op grondgebied van onze buurgemeente. Zwijndrecht heeft wel haar excuses aangeboden omdat we hiervan niet op de hoogte waren gebracht.”

In Haasdonk stonden heel wat chauffeurs maandagochtend eveneens voor een verrassing toen plots het Pastoor Verwilghenplein onderbroken was voor werken door nutsmaatschappijen. Ook hier zullen de werken tot en met 7 december duren. Er is wel een omleiding via de Perstraat en Blokmakerstraat. In de onmiddellijke buurt waren bewoners op de hoogte gebracht maar de weg wordt natuurlijk ook heel intensief gebruikt als sluiproute. Zeker ’s ochtends in de richting van Antwerpen aangezien er dan lange files staan op de E17.