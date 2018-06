'Moderne Robin Hood' moet naar de gevangenis 14 juni 2018

"Ik ben een moderne Robin Hood." Een vader van twee uit Rupelmonde verraste met zijn uitspraak vriend en vijand in de Gentse rechtbank. Hij was namelijk geen held, maar stond terecht voor een bijzonder gewelddadige ontvoering in de zomer van 2017. Daarvoor werd hij gisteren veroordeeld tot vijf jaar celstraf, waarvan twee jaar effectief.





De man dacht dat hij opgelicht was door een vertegenwoordiger van een bouwbedrijf.





"Ik was bang dat ik 15.000 euro betaald had voor niets", verklaarde hij in de rechtbank. Waarop hij het heft in eigen handen nam en samen met een kompaan de vertegenwoordiger opwachtte, in elkaar sloeg, en gekneveld met een plastic zak over het hoofd in een bestelwagen stopte. Het slachtoffer moest uit het rijdende voertuig springen om te kunnen ontsnappen. Ook de kompaan van de zelfverklaarde Robin Hood werd veroordeeld: hij moet één jaar effectief naar de gevangenis. (OSG)