"Lieve-mensen-politiek moet terugkomen" ANTOINE DENERT WIL BURGEMEESTERSSJERP TERUG KRISTOF PIETERS

14 juli 2018

02u34 0 Kruibeke Antoine Denert (72) gaat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw een gooi doen naar de burgemeesterssjerp. Hij doet dat niet meer met N-VA, maar wel met de eigen lijst DENERT. "Ik doe dit niet voor mezelf", benadrukt hij.

Bij de vorige stembusslag was Antoine Denert met zijn toenmalige partij N-VA de grootste, maar toch werd hij door een grote coalitie van SamenVoorKruibeke en CD&V naar de oppositiebanken verwezen. Denert ging zetelen als gemeenteraadslid, maar halfweg de legislatuur kwam het tot een breuk met N-VA. Hij kondigde al enkele keren aan dat hij nog wel een comeback wou maken, maar nu is het ook officieel.





De voormalige burgervader zal met de eigen lijst DENERT naar de kiezer trekken. Net als twaalf jaar geleden dus. D.E.N.E.R.T. is hierbij een letterwoord voor Dienstvaardigheid, Eerlijkheid, Nederigheid, Ervaring, Rechtvaardigheid en Tederheid. "Mijn topprioriteit is het terugbrengen van de 'lieve-mensen-politiek'. Ik kan het namelijk niet meer aanzien hoe men nu soms met mensen omgaat. Het gaat nergens perfect en ik geef ruiterlijk toe dat ik in mijn tijd ook fouten heb gemaakt, maar nu is het toch wel hemeltergend. Dat gaat soms om kleine details zoals het gratis schenken van koffie in het gemeentehuis. In mijn periode was het gemeentehuis een open huis, waar iedereen welkom was. Nu moet men voor de kleinste vraag eerst een afspraak maken."





Denert regeerde 30 jaar over Kruibeke, maar is intussen wel de kaap van 72 gepasseerd. Of hij de volle legislatuur zal uitzitten, is een open vraag. "Het is uiteraard eerst aan de kiezer", reageert hij. "Zolang mijn gezondheid het toelaat, wil ik me inzetten, maar ik hoop vooral dat ik de fakkel kan doorgeven aan iemand die ik vertrouw en die mijn beleid wil verder zetten."





Geen persoonlijke vendetta

Rancune speelt volgens de gewezen burgemeester niet mee. "Natuurlijk wil ik liefst in schoonheid eindigen. Bij de vorige verkiezingen draaide het maar om één ding en dat was mijn sjerp afnemen. Intussen heb ik echter een goed en rustig leven, waar ik ten volle van geniet. Ik keer niet terug om een persoonlijke vendetta verder uit te vechten. Wel uit volle overtuiging. Ik hou met hart en ziel van Kruibeke."





Denert zal niet op zijn eentje naar de kiezer gaan. "Ik wil een lijst samenstellen van 25 kandidaten met een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Ik ben vooral nog op zoek naar jongeren die iets kunnen betekenen in de politiek", aldus Denert. "Het is wel een opluchting dat ik nu terug alle vrijheid heb met mijn eigen lijst en geen verantwoording meer moet afleggen aan partijbonzen uit Brussel. Gemeentepolitiek draait immers om mensen uit het dorp. Zij zijn de reden dat ik me terug verkiesbaar stel. Er gaat geen dag voorbij of mensen vragen me terug te keren. Die belofte wil ik nu dus waarmaken."