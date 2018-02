"Geen enkele expert vindt oorzaak" VROUW KAMPT AL TWEE JAAR MET PLOTSE EN ZWARE WATERLEKKEN IN SOCIALE WONING KRISTOF PIETERS

14 februari 2018

02u57 0 Kruibeke Marleen De Wachter (60) is ten einde raad. Al twee jaar lang kampt ze regelmatig met plotse en bijzonder zware waterlekken in haar sociale woning in de Aloïs Roelandtslaan, maar geen enkele expert slaagt er in de oorzaak te vinden. De vrouw heeft nu de huisvestingsmaatschappij in gebreke gesteld. Die laatste erkent het probleem en belooft nogmaals een onderzoek.

De berging van haar woning staat vol potten en pannen om het lekkende water op te vangen en in de badkamer stroomde het water onlangs nog via de verlichting naar beneden.





"Ik trek het niet langer", zucht de vrouw radeloos. "Deze situatie sleept nu al twee jaar aan en het wordt steeds erger. Het is geen gedruppel of een gewoon vochtprobleem. Niemand begrijpt wat er aan de hand is, maar plots komt het water uit het plafond gespoten. Ik hou alle incidenten nauwgezet bij. Maandagavond was het opnieuw prijs en het vorige lek dateerde van 27 januari. Op 23 januari stroomde het water ook door het plafond", somt Marleen het ellenlange lijstje op. "Een douche nemen durf ik al lang niet meer sinds ik een stroomstoot heb gehad toen ik het licht aan wilde steken. Gezond leven is het hier trouwens ook niet, want door de aanhoudende lekken is er veel vocht in het huis."





Al 8 jaar zware lekken

Marleen woont sinds twee jaar in het gelijkgronds appartement in de Aloïs Roelandtslaan, maar de problemen deden zich ook al voor bij de vorige bewoonster. "Al acht jaar zijn er op regelmatige basis zware lekken. Vreemd genoeg kan geen enkele expert de oorzaak vinden", vervolgt Marleen. "Ik ben echt ten einde raad. Ik heb nu de huisvestingsmaatschappij in gebreke gesteld en vraag dat ze me een andere woning ter beschikking stellen."





Mensonwaardig

Gemeenteraadslid Antoine Denert bracht zelf ook een bezoek aan de woning en eist dat er opgetreden wordt. "Dit is een levensgevaarlijke situatie. Als men geen oorzaak kent, moet men maar alles opbreken tot er iets gevonden wordt, maar het is mensonwaardig dat iemand zo moet leven", reageert hij boos.





Volgens burgemeester Jos Stassen kan de huisvestingsmaatschappij geen nalatigheid worden verweten. "Ze proberen een oplossing te bieden, maar bij elk plaatsbezoek met een expert of lekzoekbedrijf wordt er nergens iets gevonden. Dit is echt een zeer vreemd probleem maar de huisvestingsmaatschappij zal zeker haar verantwoordelijkheid opnemen," belooft hij. "Ik ga zelf nogmaals aandringen dat er zo snel mogelijk nieuwe stappen worden gezet, want voor deze vrouw mag dit inderdaad niet te lang meer aanslepen."





Nieuw onderzoek

Dat bevestigt ook voorzitter Ann Cools. "Het is ons echt een raadsel wat hier aan de hand is", reageert ze. "Zowat alle mogelijke onderzoeken zijn al gevoerd en tot driemaal toe is er al een lekdetectiebedrijf langs geweest. We willen zelf ook niks liever dan dit probleem zo snel mogelijk op te lossen, maar we weten niet waar te beginnen. Als een expert langs komt, zijn alle leidingen droog en zelfs als bij de bovenbuur twee uur lang de kraan wordt opengedraaid, sijpelt er geen druppel naar beneden. Niemand begrijpt er iets van. We gaan nu nog maar eens een onderzoek laten doen, maar als dit opnieuw geen resultaat oplevert zal er inderdaad niks anders opzitten dan de bewoonster al dan niet tijdelijk te herhuisvesten."





Meer over Marleen De Wachter