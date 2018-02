"Geen aannemer gevonden die klus kan klaren" BOUW NIEUW GEMEENTEHUIS MET JAAR UITGESTELD KRISTOF PIETERS

28 februari 2018

02u55 0 Kruibeke Amper een maand voor de dozen ingepakt zouden worden, is de verhuis van het gemeentehuis afgeblazen. Er is geen aannemer gevonden die de ingrijpende verbouwing binnen het budget kan klaren. Daarom wordt het dossier gekoppeld aan de bouw van het gemeenschapscentrum.

Voor de verbouwing van het gemeentehuis schreef slechts één firma zich in voor een bedrag van 3 miljoen euro, maar dit lag liefst 16,5 procent hoger dan voorzien. Bovendien waren er twijfels of de firma wel de kwaliteit kon garanderen en de planning kon volgen.





"We hebben daarom besloten om de werken niet te gunnen", zegt burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke). "We zijn niet over één nacht ijs gegaan, want dit heeft verregaande gevolgen. We gaan nu de verbouwing van het gemeentehuis koppelen aan de bouw van een nieuw gemeenschapscentrum. Het totale bouwbudget bedraagt 6 miljoen euro en voor zo'n grote projecten is de interesse bij aannemers groter. Bovendien kan men op de kosten besparen doordat er slechts één keer een werf moet opgebouwd worden."





Gevolgen voor timing

De beslissing heeft natuurlijk wel heel wat gevolgen voor de tijdslijn van het project. Er waren namelijk een pak interne verhuizingen gepland. De gemeentediensten zouden normaal volgende maand verhuizen naar de leegstaande chocoladefabriek Duc d'O in Bazel en dat voor een periode van 22 maanden. De bib zou verhuizen naar de vroegere kinderopvang in de Broekdam. "Door het samensmelten van de dossiers zal de verhuis van beide ten vroegste in het voorjaar van 2019 doorgaan", aldus Stassen. "We hopen wel dat het einde van de werken behouden kan blijven voor het najaar van 2020."





Meer interesse

Dit betekent wel goed nieuws voor de gebruikers van OC De Brouwerij, want die zaal zal dus al zeker tot eind dit jaar te huur zijn. Meer onzekerheid is er voor de tijdelijke locatie van de gemeentediensten want er moet nu opnieuw onderhandeld worden met de eigenaars van Duc d'O. "We weten inderdaad niet zeker of die zolang willen wachten met een verkoop", geeft Stassen toe. "Maar we zijn er wel van overtuigd dat de voordelen opwegen tegenover de nadelen. Er zal nu slechts met één aannemer moeten gewerkt worden en voor zo'n grote projecten is er veel meer interesse." Er is ook nog een politiek gevolg: de aanbesteding zal pas ten vroegste in januari 2019 kunnen gebeuren. Na de gemeenteraadsverkiezingen dus. "De politieke gedragenheid van het project kan er alleen maar groter door worden", zegt Stassen. "Het nieuwe bestuur kan uiteraard alles terug afvoeren, maar dan verliest men wel 300.000 euro aan ontwerpkosten en het feit blijft dat het huidig gemeentehuis niet voldoet aan de eisen voor een moderne dienstverlening."