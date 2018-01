"Fietsen? Levensgevaarlijk, hier" BEWONERS N485 HOUDEN ENQUÊTE OVER VERKEERSVEILIGHEID KRISTOF PIETERS

31 januari 2018

02u37 0 Kruibeke De buurtbewoners van de gewestweg N485 vragen de overheid iets te ondernemen tegen de verkeersonveiligheid. De weg geeft aansluiting op de E17 en krijgt een massa verkeer te slikken, maar er zijn nergens voet- of fietspaden. Een enquête toont aan dat een meerderheid van de bewoners de situatie momenteel levensgevaarlijk vindt.

De bevraging werd gedaan door het buurtcomité bij de bewoners van de Heirstraat, Hoogstraat en Daalstraat. "Aanleiding was een wijkfeest waarop de problematiek van de verkeersonveiligheid hét gespreksonderwerp was", zegt Geert Magerman. "We hebben toen besloten eens een enquête te houden bij een 150-tal gezinnen over de problemen. De resultaten zijn vrij unaniem. Zowat iedereen ervaart de Heirstraat als een levensgevaarlijke baan, zowel voor fietsers als auto's."





Geen fietsers

Een oplossing ligt voor de bewoners voor de hand. "Er is immers al jaren een reservatiestrook voor een fietspad", vult buurman Geoffroy le Grelle aan. "Momenteel zie je hier amper fietsers omdat het gewoon té gevaarlijk is. Niemand die hier zijn kinderen per fiets naar school laat gaan. Voetgangers kunnen enkel in de berm stappen, maar die ligt er vaak modderig bij."





Ook de bewoners van de aanpalende Hoogstraat vragen een fietspad. De straat werd een paar jaar geleden volledig heraangelegd, maar niet naar ieders tevredenheid. De bewoners vinden dat de bloembakken, die nu dienst doen als snelheidsremmer, eerder een gevaar vormen voor fietsers en verwijderd moeten worden. "Voorwaarde is dan wel dat de snelheid op een andere manier in toom wordt gehouden", licht Geert Magerman verder toe. "We wijzen niemand met de vinger, noch gemeente noch het Vlaams Gewest. We zijn ook geen actiecomité, maar wel een vereniging van buurtbewoners die wijzen op een serieus probleem. We hopen dat deze enquête nu de start kan zijn van een dialoog om tot een oplossing te komen."





Zwaar verkeer bannen

Enkele bewoners doen zelf al suggesties. Dit gaat van de uitbreiding van de bebouwde kom in de Heirstraat tot de opwaardering of heropening van buurtwegels als alternatief voor fietsers. In de Hoogstraat zouden ook fietssuggestiestroken een oplossing kunnen zijn. "De huidige parkeerstroken worden toch amper gebruikt", klinkt het. Het bannen van zwaar verkeer is ook een vraag die vaak terugkeert.





"De situatie is wel al verbeterd sinds de sluiting van de steenbakkerij in Steendorp", erkent Geoffrey le Grelle. "Maar tegenwoordig zien we toch opnieuw een toename van sluipverkeer richting N16. We wisten wel dat het een drukke weg was toen we hier kwamen wonen, maar de verkeersdrukte is wel enorm toegenomen de laatste jaren. Er gebeurt hier bijna elke week wel een ongeval. Onze eis om iets te ondernemen is dus echt wel gerechtvaardigd."