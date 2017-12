"Elke dag erbij is er een gewonnen" MAURICE VAN HAVENBERGH VIERT 100STE VERJAARDAG MET 'LIEF' MARIA KRISTOF PIETERS

02u25 0 PKM Maurice Van Havenbergh (100) en Maria Schillemans (83) zijn nog altijd dolgelukkig samen, ook al schelen ze zeventien jaar. Kruibeke Maurice Van Havenbergh mocht dit jaar honderd kaarsjes uitblazen, maar anders dan de meeste eeuwelingen deed hij dat niet in een rusthuis. De honderdjarige trok eropuit met zijn 'lief' Maria om de bloemetjes buiten te zetten. "Die kaap van honderd jaar is toch symbolisch", geeft hij toe. "Een nieuw streefdoel heb ik niet meer. Elke dag erbij is er een gewonnen."

We zoeken Maurice vijf maanden na zijn groots eeuwfeest op in zijn appartement onder de Kruibeekse kerktoren. Met zijn gezondheid gaat het iets minder deze keer. "Ik heb een vervelende hoest waar ik maar niet van af geraak en ben snel moe", vertelt hij. "Vorig weekend was mijn Maria hier en zijn we al om 20 uur onder de wol gekropen en er pas de volgende ochtend om 8 uur uitgekomen."





Maria Schillemans (83) is het lief van Maurice. Ze leerden elkaar veertien jaar geleden kennen in dancing De Toverfluit in Schilde. Ondanks het leeftijdsverschil van zeventien jaar wist hij meteen haar hart te veroveren. "Met de belofte dat ik kerngezond was en zeker 100 jaar zou worden", lacht Maurice. "Ik heb me aan die belofte gehouden, hé."





LAT-relatie

Maurice en Maria zien elkaar elk weekend, maar ze kozen bewust voor een LAT-relatie. "We hadden in het begin elk ons eigen leven en er is natuurlijk ook de familie", legt Maurice uit. "Onlangs stonden we wel voor een belangrijke keuze. Maria woonde samen met twee andere ouderen in een woning in Mortsel, maar die zijn ondertussen overleden. Ik heb haar toen aangeboden bij mij in te trekken. In mijn appartementje is plaats genoeg voor twee. Ze heeft uiteindelijk gekozen om dichter bij familie te gaan wonen in Vremde. Een keuze die ik natuurlijk begrijp. We zijn nu op een leeftijd gekomen dat het allemaal wat moeilijker gaat. Mijn schoonzoon gaat Maria elke zaterdag ophalen en dan brengt ze bij mij wel het weekend door. Het is eigenlijk wel goed zo. Ik woon ondertussen al twintig jaar alleen. Mijn vrouw Blondina is in 1997 gestorven. Je krijgt in de loop der jaren een eigen routine en zeg nu zelf: op je honderdste moet je niet te veel meer gaan veranderen, hé?" lacht Maurice.





Actief blijven

Maurice en Maria zijn een koppel van weinig woorden. Beiden zijn hardhorig. Maria draagt een hoorapparaat, maar Maurice kon het niet verdragen en heeft het ergens ver weg in een schuif gestoken. "Maar we hebben maar een half woord nodig om elkaar te verstaan", knipoogt Maria.





Wat haar zo aantrok in Maurice? "Hij kon enorm goed dansen. Het grote leeftijdsverschil kwam ik pas achteraf te weten, maar het was zeker niet aan hem te zien."





Dansen is er niet meer bij, maar Maurice probeert wel zo actief mogelijk te blijven. "Ik kook mijn eigen potje, doe de afwas en maak er een erezaak van dat mijn appartement er altijd proper bijligt", zegt hij trots. "Elke week ga ik ook kaarten. De winter is niet mijn favoriete periode van het jaar, want nu moet ik mijn 'brommer' (elektrische fiets, nvdr) op stal laten. Normaal doe ik ook mijn boodschappen zelf, maar nu komt mijn dochter me elke week ophalen om samen naar de supermarkt te gaan. Mijn schoonzoon komt dan weer elke dag het bed opmaken. Ik kom dus niks te kort."





Zijn geheim om zo oud te worden? "Geen flauw idee, maar ik heb wel altijd hard gewerkt. Ik heb samen met mijn vrouw jarenlang krantenwinkel De Klok uitgebaat in de Burchtstraat. Die zaak hebben we geopend in 1951, maar daarvoor droeg ik ook al gazetten rond vanaf mijn 12 jaar. Elke dag moest ik om 4 uur uit bed. Daarvan krijg je haar op je tanden. Goed eten is natuurlijk ook belangrijk. Mijn ontbijt is elke dag hetzelfde: een boterham met smeerkaas of confituur en een halve banaan. En het is niet omdat ik honderd ben dat ze hier warme maaltijden aan huis komen brengen. Ik kook mijn eigen potje. Behalve de soep, die krijg ik van mijn lief of van mijn dochter. Mijn lievelingskost is snijbonen, stoofvlees en kippenworst. Een rusthuis is niets voor mij. Zolang ik alles zelf kan, is het ook niet nodig."





Schoonheidsslaapje

De eeuweling heeft het er wel moeilijk mee dat het tegenwoordig allemaal wat stroever en langzamer gaat. "Oud worden, niks dan miserie", vat hij samen. "Ik pak 'pillekes' voor het hart, maar verder mankeer ik gelukkig niks. Ik vind het wel jammer dat ik zo snel moe ben. Na de middag moet ik altijd even op bed gaan liggen. Een schoonheidsslaapje, zeker?" lacht Maurice. "Daarna zit ik het liefst aan de keukentafel om wat naar buiten te kijken. Ik woon graag aan het Kerkplein omdat er altijd leven is op straat."





Realistisch

Maurice is blij dat hij na de dood van zijn vrouw Maria nog heeft leren kennen. "Het is deels dankzij haar dat ik zo oud geworden ben. Een mens heeft gezelschap nodig in het leven. Maar ik moet wel bekennen dat die 100 jaar wel vreemd aanvoelt. Eens erover is er geen streefdoel meer. Ik heb dit jaar een groot feest georganiseerd voor de familie en voor de vele vrienden waarmee ik elke week ga kaarten. Nu leg ik opnieuw elke maand wat geld opzij... niet meer voor een volgend feest, maar voor mijn begrafenis. Ik ben niet depressief, maar wel realistisch. Ik weet dat ik geen zeeën van tijd meer heb. Elke dag erbij is er eentje gewonnen."