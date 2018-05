'Broemfietsen' toegelaten op jaagpad 25 mei 2018

02u56 0 Kruibeke Op het jaagpad tussen de Houtenkruisdam en Pater Damiaanstraat in Kruibeke zijn sinds kort ook 'broemfietsen' toegelaten.

Het taalfoutje zorgde op Facebook al voor heel wat hilariteit. Het gaat om een verkeersbord dat speciaal werd gemaakt voor het jaagpad. Normaal is er geen gemotoriseerd verkeer toegelaten op jaagpaden, maar op het stuk achter de vroegere chocoladefabriek Duc D'O wordt een uitzondering toegestaan omdat het een veilig alternatief is voor de drukke gewestweg.





Los van de verkeerde spelling is de rest van het taalgebruik ook redelijk archaïsch. Zo wordt er gesproken over 'rijwielen' in plaats van fietsers. (PKM)