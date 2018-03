"Besteed geld voor koffietje aan voedselpakket" KRAL ROEPT OP MEE HONGERSNOOD IN ZUSTERDORP TE MINDEREN KRISTOF PIETERS

28 maart 2018

02u52 0 Kruibeke Vzw KRAL roept dorpsgenoten op om in april een paar 'geneugten' zoals een aperitiefje of een gebakje te laten en het geld hiervan te doneren. Daarmee wil ze voedselpakketten kopen voor zusterdorp Al Udyan in Jemen. Door de oorlog is daar nu een grote hongersnood.

Kruibeke verzusterde in 2001 met Al Udayn in Jemen, het armste land op het Arabische Schiereiland. Om hulp te kunnen bieden werd de gemeentelijke werkgroep KRAL (KRuibeke - AL Udayn) opgericht. De vzw zette zich onder meer in voor de verbetering van het lot van de vele kinderen met een beperking in Al Udayn en voor de opleiding van plaatselijke meisjes tot verpleegkundige. "Maar studiebeurzen zijn op dit moment niet langer aan de orde", zegt Werner Zimprich, voorzitter van de vzw Kral en oud ambassadeur in Jemen voor Duitsland. "Drie jaar oorlog heeft Jemen verscheurd. De dagelijkse bombardementen richten zeer veel schade aan en de humanitaire situatie is dramatisch. De VN schat dat ruim 22 miljoen mensen onmiddellijk hulp nodig hebben. Er zijn 1,8 miljoen kinderen acuut ondervoed, van wie er 400.000 vechten voor hun leven. We zouden moeten schreeuwen om zoveel onrechtvaardigheid. En bovenal mogen we geen dag langer wachten om de diepste miserie te helpen dragen."





Doneren via Facebook

De vzw Kral gaat daarom op zoek naar 1.000 Kruibekenaren die in de maand april één of meerdere 'kleine geneugten' willen laten en het geld hiervan doneren. "Dat kan gaan om twee koffies, een aperitief op restaurant of een gebakje bij de bakker", zegt Irène Gorrebeeck. "Twee koffies met een waarde van 5 euro minder zal niemand hier voelen maar in Al Udayn maakt dit een wereld van verschil. Met de opbrengst van de actie zullen ter plaatse namelijk voedselpakketten met meel, suiker, olie en rijst aangekocht en verdeeld worden." Een voedselpakket kost 15 euro en met inbegrip van kledij en dekens komt dit op 25 euro. De vzw hoopt 1.000 dorpsgenoten warm te maken om elk minstens 5 euro te schenken. Op strategische plaatsen in de gemeente zullen collectebussen geplaatst worden. Doneren kan ook vanuit de luie zetel via Facebook. "De opbrengsten gaan voor de volle 100 procent naar Al Udayn. Geen eurocent zal verloren gaan aan administratieve, logistieke of bureaucratische processen", benadrukt de vzw. De actie zal ondersteund worden met een campagne op sociale media. Wie doneert, wordt gevraagd om met de smartphone een selfie of video te maken - bijvoorbeeld van het moment waarop ze de donatie doen en afzien van een kleine geneugte - en deze delen op Facebook, Twitter of Instagram met de hashtag #iksteunkral. Meer info: www.facebook.com/kralvzw