"Aarden wal heeft nut nu wel bewezen" BEWUSTELOZE TRUCKER CRASHT VLAK VOOR BENZINESTATION KRISTOF PIETERS

02u35 0 Kristof Pieters Gelukkig bleef de truck vaststeken op de wal voor het benzinestation. Kruibeke Een vrachtwagen is op een steenworp van een druk bezocht benzinestation langs de E17 tot stilstand gekomen tegen een aarden wal. De trucker was onwel geworden en bij het oprijden van het parkeerterrein verloor hij het bewustzijn. Het gevaarte bleef gelukkig steken bovenop de aarden wal. "Die heeft zijn nut nu wel bewezen", klinkt het opgelucht bij de uitbater. "Je mag er niet aan denken dat de vrachtwagen was ingereden op de brandstofpompen of in ons restaurant was gecrasht."

De Nederlandse vrachtwagenchauffeur liep wellicht een voedselvergiftiging op nadat hij ter hoogte van Parijs was gestopt om iets te eten en drinken. Enkele uren later begon hij zich plots onwel te voelen. Hij moest een paar keer aan de kant gaan staan om te braken en tot zijn positieven te komen. Terwijl hij op de E17 reed in de richting van Antwerpen voelde hij zich plots andermaal misselijk worden. De man besloot op de eerstvolgende parking terug naar de kant te gaan en nam de afrit van het benzinestation Texaco in Kruibeke. Net op het moment dat hij de snelweg had verlaten en het terrein van het tankstation opreed, werd echter plots alles zwart voor de ogen van de vijftiger.





Het laatste wat de man zich herinnerde, is dat hij het begin van de parking opreed. Daar ramde hij een hoge borduur, een aarden wal en een verlichtingspaal. De truck kwam op enkele meters van een rij geparkeerde auto's tot stilstand. De chauffeur kwam gelukkig vrij snel weer bij zijn positieven en raakte niet gewond. Hij werd door de ziekenwagen wel ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Uiteindelijk liep zijn vrachtwagen ook slechts blikschade op.





Kristof Pieters De vrachtwagen kwam vast te zitten op de aarden wal en moest met man en macht vrijgemaakt worden.

Opgelucht

Het gevaarte, geladen met enkele tientallen tonnen bloembollen, was bovenop de aarden wal tot stilstand gekomen zonder ravage aan te richten. "Dat had helemaal anders kunnen zijn", beseft ook de uitbater van het benzinestation. Hij haalde opgelucht adem toen hij de vrachtwagen zag staan. "Gelukkig is hij hier tot stilstand gekomen en is de schade beperkt gebleven. Het belangrijkste is dat er geen andere partijen betrokken zijn en dat de vrachtwagenchauffeur het wel stelt. Je mag er niet aan denken dat dit gevaarte op de brandstofpompen of in het restaurant was gecrasht. De gevolgen zouden rampzalig geweest zijn. Net om dit soort incidenten te vermijden zijn er in de toegang komende van de snelweg bochten en aarden walletjes aangelegd. Die hebben nu dus wel hun nut bewezen."





Een bergingsfirma kwam ter plaatse om de vrachtwagen, die muurvast in de grond zat, los te trekken. De brandweer kwam ter plaatse om de verplaatste aarde weg te halen en de boel op te kuisen. Het parkeerterrein bleef gedurende de interventie wel bereikbaar.





De trucker mocht dezelfde avond nog het ziekenhuis verlaten. Hij bracht de nacht in een nabijgelegen hotel door en kon de volgende ochtend zijn vrachtwagen komen ophalen bij het takelbedrijf.





Kristof Pieters

Voedselvergiftiging

Alles wijst er op dat de man onwel was geworden door een voedselvergiftiging.





Kristof Pieters Een beter zicht op de aarden wallen die aangelegd zijn om het benzinestation te beschermen.