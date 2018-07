"70 jaar oude traditie niet verloren laten gaan" HOOGSTRAATKERMIS GERED DANKZIJ NIEUW FEESTCOMITÉ KRISTOF PIETERS

09 juli 2018

02u43 0 Kruibeke De Hoogstraatkermis, één van de bekendste en oudste wijkkermissen uit de regio, zal dit jaar dan toch plaatsvinden. Het organiserend comité, wielerclub Hoger Op, gooide de handdoek in de ring na bijna 70 jaar. Buurtbewoners en sympathisanten slaan nu de handen in elkaar om de traditie niet verloren te laten gaan.

De Hoogstraatkermis trok de voorbije jaren nog altijd een massa volk, maar voor het feestcomité werd de organisatie te zwaar om dragen. Ze vonden geen medewerkers meer en er klonk ook de bedenking dat de buurtbewoners zelf niet meer te zien waren op de festiviteiten. Daarom trok Ronny Van de Vijver begin dit jaar er onverwacht de stekker uit. Het nieuws sloeg in als een bom. Christel De Cleen en Johnny Bollaert, uitbaters van café Het Hoekske, besloten niet bij de pakken te blijven zitten. "Een traditie van bijna 70 jaar konden we toch niet zomaar laten verdwijnen. Aanvankelijk wilden we vooral de paardenjaarmarkt en rommelmarkt verder zetten", vertelt Christel. "Koen Maris sprong mee op de kar om met atletiekclub Zwat de avondrun opnieuw te organiseren en nadien volgde ook Geert Magerman met het idee voor een straatbarbecue. Omdat de Hoogstraatkermis al bijna 70 jaar onlosmakelijk verbonden is met wielerwedstrijden mocht ook dit niet ontbreken." Voor dit laatste werd aangeklopt bij Annie Seghers. Zij en haar echtgenoot Henri Verhulst waren veertig jaar geleden nauw betrokken bij de Hoogstraatkermis en lagen toen ook aan de basis van de wielertoeristenclub Hoogstraat 44. Henri overleed dit jaar in de nasleep van een zwaar ongeval met de fiets. "We hadden eerst wat schroom om in zo'n moeilijke periode bij Annie te gaan aankloppen, maar ze zag het meteen zitten om mee de schouders te zetten onder een nieuwe wielerwedstrijd", vervolgt Christel. Die zal ook een eerbetoon worden aan de stichter van WTC Hoogstraat 44. De koers krijgt de naam Memorial Henri Verhulst. "En zo hebben we plots toch een programma van vier dagen in elkaar gestoken met amper sponsorgeld of enige voorbereiding", lacht Christel.





Straatbarbecue

Het nieuwbakken comité heeft nog geen structuur of voorzitter. De ambitie is wel de kritiek van de vorige organisatie ter harte te nemen. "We willen het kleinschaliger houden. Het schlagerfestival zal wellicht niet meer terugkeren. Het moet weer een feest van en voor de inwoners van de Hoogstraat zijn."





Dat vindt ook Geert Magerman. "Daarom dat we een straatbarbecue aan het programma hebben toegevoegd. De Hoogstraat is een kilometerslange straat en meestal is er enkel contact met de meest nabije buren. Met dit initiatief willen we de bewoners terug naar de festiviteiten lokken."





De Hoogstraatkermis vindt plaats van 27 tot 30 juli met de avondrun op vrijdag, de straatbarbecue op zaterdag, de rommelmarkt en paardenjaarmarkt op zondag en de Memorial Henri Verhulst als afsluiter op maandag.