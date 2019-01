Zoon plant mes in kuit van nieuwe ‘man des huizes’ WHW

17 januari 2019

12u56 0 Kraainem Een Poolse twintiger is veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel voor een messteek aan de vriend van zijn moeder. De man kon het niet hebben dat het slachtoffer en zijn moeder voortdurend alcohol dronken.

De jongeman woonde tot vorig jaar samen met zijn moeder in een woning in Kraainem. De aanwezigheid van haar nieuwe vriend beviel hem echter niet en het kwam vaak tot hoogoplopende ruzies. Vooral het feit dat zijn moeder onder invloed van haar nieuwe vriend niets anders deed dan drinken stoorde hem enorm. Op 20 oktober van vorig jaar barstte de bom. Een hele dag door had hij discussies gehad over het gebruik van de laptop. Toen zijn moeder met haar vriend thuiskwam, bemerkten ze dat hij weeral op de laptop bezig was. Een nieuwe ruzie volgde. “Ik riep tegen hem tot drie maal toe dat hij weg moest gaan maar hij deed dit niet. Daarom heb ik een mes genomen en heb ik hem in zijn been gestoken”, deed hij eerlijk zijn verhaal voor de rechter. Aanvankelijk werd de zaak gekwalificeerd als een poging doodslag, maar uiteindelijk werd hij vervolgd én veroordeeld voor slagen en verwondingen.