Was 40ste carnavalsstoet de laatste? Kas Kraainemse carnavalisten is leeg, en leden geven er massaal de brui aan Toekomst optocht onzeker door gebrek aan financiële middelen en helpende handen Robby Dierickx

13 maart 2019

14u38 0 Kraainem Afgelopen zaterdag reed de carnavalsstoet van Kraainem voor de veertigste keer uit en dat was mogelijk ook de laatste keer. Door een gebrek aan sponsors staat de carnavalsvereniging van de faciliteitengemeente er financieel gezien niet al te best voor. Een gebrek aan helpende handen bemoeilijkt eveneens de werking. De komende weken wordt over de toekomst beslist.

Prachtige praalwagens, veel confetti en luide muziek: Kraainem was afgelopen zaterdag naar jaarlijkse traditie volledig in de ban van carnaval. Bijna dertig verenigingen namen deel aan de veertigste editie van de stoet, die heel wat kinderen langs het parcours gelukkig maakte dankzij het vele snoepgoed en ander lekkers. Mogelijk komt er nu een einde aan de traditie, want net in het jaar waarin de carnavalsvereniging haar 44ste verjaardag – een jubileumjaar in de carnavalswereld – viert, hangen er donkere wolken boven de toekomst van de optocht.

In vijf jaar tijd zijn de sponsorinkomsten gehalveerd. Zonder een extra financiële injectie wordt het bijzonder moeilijk om de stoet nog te organiseren Ludo Vangerven

“Door de dalende inkomsten van de sponsors staan we er ondertussen al een drietal jaar financieel niet al te best voor”, zegt Ludo Vangerven, secretaris van de Kraainemse carnavalsvereniging. “In vijf jaar tijd zijn de inkomsten van de sponsors gehalveerd. De lokale handelaars lopen blijkbaar niet warm voor onze stoet, want slechts de helft van de sponsors komt uit onze eigen gemeente. Zonder een extra financiële injectie wordt het bijzonder moeilijk om de stoet te blijven organiseren.”

Te weinig helpende handen

Maar ook het gebrek aan helpende handen maakt de toekomst van de optocht onzeker. “Vandaag telt onze vereniging slechts veertien leden, terwijl dat er tien jaar geleden nog dubbel zoveel waren”, gaat Ludo Vangerven, zelf al sinds 1978 lid van de vereniging, verder. “Met amper veertien man is het niet evident om zo’n stoet te organiseren.”

De komende weken zullen de leden van de carnavalsvereniging zich dan ook over de toekomst van de stoet buigen. “Wilt iedereen het engagement aangaan om de optocht te blijven organiseren, dan moeten we dringend op zoek naar extra helpende handen”, verduidelijkt de secretaris. “Dat hoeven geen mensen zijn die naar elke vergadering komen, maar die wel present zijn op de dag van de stoet. Daarnaast zullen we bij het nieuwe gemeentebestuur – dat de stoet blijkbaar liever niet ziet verdwijnen – horen wat mogelijk is op financieel en logistiek vlak.”

Extra centje

Burgemeester Bertrand Waucquez hopt dat de stoet ook de komende jaren nog georganiseerd wordt. “Ik ben bereid om samen met de schepenen naar een oplossing te zoeken”, luidt het. “Als gemeente staan we al in voor logistieke steun en ook financieel dragen we een steentje bij. Als dat niet volstaat, zullen we bekijken of we die middelen kunnen optrekken. Uiteraard moet nagegaan worden of dit binnen het gemeentebudget past. Maar de carnavalsvereniging hoeft uiteraard niet tot begin volgend jaar wachten om onze hulp te vragen.”