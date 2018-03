Twaalf maanden voor kuntsdieven 20 maart 2018

Twee Noord-Afrikaanse twintigers zijn veroordeeld tot 12 maanden cel voor een inbraak in een woning in Kraainem. Het duo werd op heterdaad betrapt door de politie toen ze zich in de bewuste woning bevonden. Van de muur hadden ze twee etsen en een schilderij gehaald. Bij het zien van de politie, die opgeroepen was door een buur, probeerden ze nog vruchteloos via het dak te vluchten. Volgens de verdediging ging het om krakers die niets wilden stelen. De rechtbank volgde die visie niet. "Ze zijn wel niet tot een effectieve diefstal gekomen, omdat de politie op tijd ter plaatse was. Daarom worden ze voor een poging diefstal veroordeeld."





(WHW)