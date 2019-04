Schepencollege wil duidelijkheid over taalregels officiële documenten Robby Dierickx

11u37 0 Kraainem Moeten Franstalige inwoners van faciliteitengemeenten altijd, om de vier jaar of slechts eenmalig een aanvraag indienen om officiële documenten in het Frans te ontvangen? Het schepencollege van Kraainem vraagt nu voor eens en voor altijd duidelijkheid aan de bevoegde overheden.

In de Kraainemse buurgemeente Wezembeek-Oppem werd burgemeester Frédéric Petit enkele weken geleden niet benoemd door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), omdat hij de taalwetgeving overtreden zou hebben. Zo kregen Franstalige inwoners in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen Franstalige oproepingsbrieven in de bus. Mag niet, liet de minister weten. Volgens haar moeten Franstaligen telkens opnieuw een aanvraag indienen om officiële documenten in hun eigen taal te krijgen. Burgemeester Petit liet weten dat zo’n aanvraag slechts om de vier jaar moet gebeuren.

Duidelijkheid

In Kraainem werden geen overtredingen vastgesteld, waardoor burgemeester Bertrand Waucquez er wel benoemd werd. Toch vraagt hij nu met het hele schepencollege duidelijkheid. “Binnenkort zijn het weer verkiezingen en moeten de kiesbrieven verstuurd worden”, aldus het college. “Moeten Franstaligen nu keer op keer opnieuw aangeven dat ze hun documenten in het Frans willen ontvangen zoals de Vlaamse overheid het wil of is een aanvraag iedere vier jaar voldoende, zoals de tweetalige kamer van de Raad van State aanbeveelt. En wat met de uitspraak van de Franstalige kamer van het Hof van Cassatie die stelt dat een eenmalige inschrijving als Franstalige volstaat? Kunnen de bevoegde overheden hun kaatsspel staken en een duidelijke positie innemen waarmee de gemeenten verder kunnen?”