Rechter beslecht ruzie 04 mei 2018

02u59 0

Een man uit Kraainem is veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar voor een zeer gewelddadig incident vijf jaar geleden. De man lag al een tijdje in de clinch met een man uit Asse omdat hij een relatie had gehad met de echtgenote van de andere. In de ochtend van 1 februari 2013 kwam het tot een treffen in Asse. Over wat er exact gebeurde liepen de versies tot voor de rechter uiteen. A.T., de echtgenoot, stelde dat zijn rivaal A.D.S. zichzelf per ongeluk in het been had geschoten. Hij was dan zo vriendelijk geweest de man naar het ziekenhuis te vervoeren, maar in de auto had D.S. hem gestoken met een mes. Volgens D.S. had de echtgenoot van zijn ex hem in het been geschoten. In de wagen bedreigde T. hem opnieuw waarna hij in paniek was geschoten en hem 'uit wettige zelfverdediging' had gestoken. De rechter achtte enkel bewezen dat D.S. gestoken had en veroordeelde hem daarom. A.T. werd vrijgesproken. (WHW)