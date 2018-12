Politie geeft tips om inbrekers weg te houden op oudejaarsavond RDK

29 december 2018

De lokale politie WOKRA geeft de inwoners van Wezembeek-Oppem en Kraainem nog enkele tips mee om inbraken tijdens oudejaarsnacht te voorkomen. Zo raadt de politie de inwoners aan om de woning een bewoonbare indruk te geven. Ook laat je het best geen ladders of andere materialen achter in de tuin. Andere nuttige tips zijn het voorzien van veiligheidssloten op de ramen en deuren, het alarm in werking zetten en het installeren van bewegingsdetectoren die gekoppeld zijn aan verlichting. Wie dezer dagen met vakantie gaat, kondigt dat beter niet aan op sociale media.