Pater niet in beroep tegen veroordeling WHW

17 december 2018

13u55 0 Kraainem K. M., de 39-jarige man die veroordeeld werd voor de aanranding van een minderjarige jongen gaat niet in beroep tegen zijn veroordeling. De man was pater in de abdij in Grimbergen toen hij seksuele handelingen met een 15-jarige jongen.

Vorige maand kreeg hij een celstraf van 15 maanden, waarvan een deel met uitstel, voor aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige. Hij had in april van vorig jaar een 15-jarige jongen online leren kennen. M. haalde de tiener op aan zijn school en nam hem mee naar een parking in het Vilvoordse. Op de achterbank van zijn wagen streelde en kuste hij het slachtoffer. Uiteindelijk werden nog verschillende seksuele handelingen verricht, waarna het slachtoffer teruggebracht werd naar zijn school. De bal ging aan het rollen toen de 15-jarige jongen, naar eigen zeggen overdonderd door wat er gebeurd was, daags nadien het verhaal vertelde aan een leerkracht.

Uittreding

Tijdens de behandeling van de zaak kondigde hij al aan dat hij zou uittreden mocht hij veroordeeld worden. Wel gaf hij toe dat hij seksuele handelingen bij de tiener gesteld had. Voor de pater zelf had de veroordeling dan ook een groot persoonlijk gevolg. Hij werd niet alleen op non-actief gezet door de norbertijnerorde, hij werd ook -naar eigen zeggen- ‘verbannen naar zee’. Hij verklaarde bij de behandeling van zijn zaak dat hij zou uittreden bij een veroordeling. Volgens de abdijgemeenschap heeft de priester een drietal weken geleden al de uittreding gevraagd uit zijn priester- en kloosterengagement. Dit wordt doorgegeven aan het Vaticaan dat uiteindelijk zal beslissen. De man besliste nu niet in beroep te gaan.