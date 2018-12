Overvallers bedreigen personeel Crelan-bank met namaakwapen Robby Dierickx

17 december 2018

13u02 1 Kraainem Zeker twee overvallers hebben maandagochtend een hold-up gepleegd op een bankkantoor van Crelan in de Koningin Astridlaan in faciliteitengemeente Kraainem. Mogelijk stond een derde verdachte op de uitkijk. Het personeel werd met een nepwapen bedreigd. De daders gingen met wat wisselgeld aan de haal. Eén van hen werd gevat, de twee anderen zijn nog op de vlucht.

“De feiten speelden zich af op het moment dat de werknemers de deuren van het kantoor wilden openen”, zegt Ronny Van Pee van lokale politiezone WOKRA (Wezembeek-Oppem en Kraainem). “Twee mannen gingen het bankkantoor binnen en bedreigden de twee personeelsleden met een namaakwapen. Een derde verdachte stond mogelijk buiten op de uitkijk.”

De politie werd dankzij het automatisch alarm verwittigd en was snel ter plaatse. De zone WOKRA kreeg steun van collega’s uit Zaventem en de Druivenstreek. “We konden één van de verdachten vatten in de achtertuin van een naburige woning”, aldus nog Van Pee. “De twee andere daders zijn – ondanks een grootschalige zoektocht – nog steeds spoorloos.” De man die opgepakt werd is een dertiger uit Brussel. Hij is gekend bij de politie. Het verder onderzoek gebeurt in samenwerking met de federale gerechtelijke politie.

Geen gewonden

Bij de overval vielen geen gewonden. “Maar het personeel dat bedreigd werd, was uiteraard onder de indruk van de feiten”, laat men op het hoofdkantoor van Crelan weten. Het bankfiliaal in Kraainem bleef maandagmiddag gesloten.

Het kantoor werd in de jaren 90 opgericht door Volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen (Open Vld). Het filiaal draagt vandaag nog steeds zijn naam, maar Van Biesen is er ondertussen wel al enkele jaren uitgestapt. Zijn dochter en ex-vrouw runnen het filiaal momenteel.