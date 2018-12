Overval op bankkantoor mislukt WHW

17 december 2018

13u55 0 Kraainem Twee personen hebben maandagvoormiddag een overval gepleegd op het Crelan-bankkantoor aan de Koningin Astridlaan in Kraainem. De politie heeft één man kunnen oppakken, maar het is nog niet duidelijk of die iets met de feiten te maken heeft.

De twee daders drongen het kantoor binnen, bedreigden een personeelslid en eisten dat die de kluis zou openen. Toen dat volgens de overvallers niet snel genoeg ging, gaven ze de bankbediende enkele klappen. Even later kwam een tweede bankbediende binnen en die drukte onmiddellijk op de alarmknop. De overvallers gingen er daarop vandoor, terwijl de politie toesnelde. Ook een helikopter van de federale politie kwam ter plaatse om te helpen zoeken naar de daders. In een tuin in de buurt werd korte tijd later een man aangetroffen die zich verstopte in het struikgewas, maar het is niet duidelijk of die iets te maken heeft met de bankoverval. Hij zal ondervraagd worden over zijn mogelijke betrokkenheid.