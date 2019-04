Opnieuw voetganger overleden: 87-jarige man van voetpad gemaaid Robby Dierickx

03 april 2019

17u04 1 Kraainem In Kraainem is dinsdag een 87-jarige man om het leven gekomen nadat hij door een bestelwagen van het zebrapad op de Koningin Astridlaan ter hoogte van het kruispunt met de Acaciasstraat gemaaid werd. De man werd in kritieke toestand afgevoerd en overleed later op de avond in het ziekenhuis. De exacte omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.

Het tragische ongeval gebeurde dinsdag om 16 uur. “Het slachtoffer, een 87-jarige man, stak in de buurt van zijn woonplaats te voet de Koningin Astridlaan over”, klinkt het bij het parket Halle-Vilvoorde. “Hij werd er aangereden door een Volkswagen Transport. De 34-jarige bestuurder onderging een ademtest en die bleek negatief te zijn.”

Levensgevaarlijk gewond

Het slachtoffer werd met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd naar het nabijgelegen Sint-Lucasziekenhuis. Later op de avond overleed hij er aan zijn verwondingen. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan. “Gelet op de impact op het voertuig en de remsporen, denkt de verkeersdeskundige dat de voetganger op het zebrapad overstak op het ogenblik van de aanrijding”, aldus nog het parket Halle-Vilvoorde. “Het onderzoek loopt momenteel nog.”

Kraainems burgemeester Bertrand Waucquez zegt bijzonder aangeslagen te zijn door het ongeval. “Ik trok samen met de familie naar het ziekenhuis. Het is heel tragisch dat zoiets gebeurt in mijn gemeente. We zullen het onderzoek verder afwachten, maar als blijkt dat we de locatie van het ongeval beter kunnen beveiligen, dan zullen we er niet over twijfelen om maatregelen te nemen. Momenteel is het echter nog te vroeg om te zeggen of de inrichting van de weg mee aan de basis van het ongeval lag.”