Nergens meer aanvragen voor begeleiding duurzame renovatie woning als in Kraainem RDK

19 februari 2019

09u46 0 Kraainem Meer dan twintig inwoners van Kraainem hebben begeleiding bij een duurzame renovatie van hun woning aangevraagd. Van alle gemeenten binnen het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant is dat het hoogste aantal.

In november vorig jaar hield de Klimaatmobiel, waarin inwoners terecht konden voor advies rond duurzaam wonen, halt in de faciliteitengemeente. De gemeente bood twintig begeleidingstrajecten aan aan wie zijn of haar woning wilde benoveren, wat staat voor beter renoveren. In een mum van tijd waren die twintig plaatsen ingenomen, waarna zelfs nog enkele mensen op de wachtlijst geplaatst werden. Door een tussenkomst van het gemeentebestuur moeten inwoners slechts 25 euro betalen voor zo’n intensieve begeleiding. Vanuit 3Wplus en de vzw Dialoog, partner in het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant, krijgen ze daarvoor heel wat in plaats. Zo wordt hun woning aan een energieaudit onderworpen om energieverlies in kaart te brengen. Vervolgens maakt een energiedeskundige een stappenplan en een overzicht van de kostprijs en de terugverdientijd van mogelijk te nemen maatregelen op. Nadien krijgen de inwoners hulp bij het aanvragen en selecteren van offertes voor renovaties, en er wordt gezorgd voor ondersteuning bij het bekomen van subsidies en andere financiële steunmaatregelen.

Met ruim twintig geïnteresseerden scoort de gemeente Kraainem het best van alle gemeenten binnen het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant.