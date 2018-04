Negen mensen naar ziekenhuis na brand in flatgebouw 06 april 2018

02u27 0

Negen bewoners van een appartementsgebouw van sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis in de Amédé Brackestraat in Kraainem zijn gistermiddag afgevoerd naar het ziekenhuis.





Een van hen liep brandwonden op, de acht anderen ademden rook in. De schade aan het flatgebouw is aanzienlijk. Voor een resem bewoners wordt tijdelijk onderdak gezocht.





Het vuur brak gistermiddag omstreeks 12.15 uur uit in een flat op de tweede verdieping van het appartementsgebouw van Elk Zijn Huis uit. Vermoedelijk ontstond de brand door een kortsluiting in een koelkast. De brandweer van de zones Vlaams-Brabant West en Brussel kwam ter plaatse om het vuur te bestrijden. "Uiteindelijk was de brand relatief snel geblust, maar de flat liep wel heel wat schade op", zegt Alain Habils, woordvoerder van de zone Vlaams-Brabant West. "Ook in enkele andere flats en in de gangen is er schade door roetneerslag. Met de ladderwagen moesten we enkele bewoners evacueren."





Uiteindelijk werden negen personen afgevoerd naar het ziekenhuis. Een vrouw liep brandwonden op, terwijl de acht anderen voor rookintoxicatie op controle moesten. "De andere geëvacueerden die geen verwondingen opliepen, werden tijdelijk door het OCMW opgevangen", zegt Luc Breydels, korpschef bij politiezone WOKRA. "Met Elk Zijn Huis zal nu naar een oplossing gezocht worden om de bewoners wiens flat schade opliep tijdelijk onderdak te bezorgen." (RDK)