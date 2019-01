Na klachten buren: aardgasinstallatie verhuist Raad van State verplicht Fluxys om drukreduceerstation verderop te bouwen Robby Dierickx

10 januari 2019

13u38 0 Kraainem Er komt dan toch geen drukreduceerstation van Fluxys in de Alfons Lenaertsstraat in Kraainem. De Raad van State geeft de protesterende buren gelijk en verbiedt de bouw van de aardgasinstallatie in de woonwijk. En dus verhuist het hele project naar de Oscar de Burburelaan, op zowat 350 meter van de eerste huizen. De werken zouden in februari al kunnen starten.

Midden oktober 2017 startte Fluxys met de voorbereidende werken voor de aanleg van een nieuwe aardgasleiding tussen Haren en Kraainem. De leiding loopt onder meer door Zaventem en Machelen. In de Alfons Lenaertsstraat in Kraainem zou bovendien een drukreduceerstation gebouwd worden. Maar amper een maand na de eerste spadesteek werden de werken al stilgelegd. Aanleiding was het aanhoudende protest van bewoners van de Lenaertsstraat, die zich vooral kantten tegen de komst van het drukreduceerstation. Volgens hen zou het te dicht tegen de woningen gebouwd worden, wat een aantasting van de leefbaarheid zou betekenen. Ook het vorige gemeentebestuur van Kraainem tekende protest aan. En de gemeente en de bewoners kregen gelijk van de Raad van State, die de milieuvergunning vernietigde.

Maar ondertussen heeft Fluxys al een nieuw plan ingediend. “We hebben geluisterd naar de grieven van de buurtbewoners en hebben begrip voor hun opmerkingen”, zegt woordvoerder Rudy Van Beurden. “Zo zal het drukreduceerstation aan de overkant van de Brusselse ring, in de Oscar de Burburelaan, gebouwd worden.”

350 meter van huizen

Kersvers burgemeester van Kraainem Bertrand Waucquez is opgelucht dat Fluxys haar plannen wijzigde. “De Oscar de Burburelaan is een betere locatie voor dergelijk project”, vindt hij. “De dichtstbijzijnde woning aan die kant van de Brusselse ring ligt op zowat 350 meter. De woningen aan de overkant liggen misschien enkele tientallen meters dichterbij, maar de ring ligt nog tussen de huizen en het drukreduceerstation. Ik verwacht dan ook absoluut geen problemen. De belangrijkste bezwaren waren het geluid en eventueel ontploffingsgevaar. Aangezien de huizen op een redelijke afstand liggen, zal er geen lawaaihinder zijn. Het geluid van zo’n drukreduceerstation is namelijk slechts 35 decibel. Voor een ontploffing hoeven de buren ook niet te vrezen, want dat is onmogelijk. De inwoners lijken zich ook wel te kunnen vinden in de plannen, want ik heb slechts één opmerking gekregen van een buur.”

Momenteel loopt het openbaar onderzoek nog. Dat wordt eind deze maand afgerond. Fluxys hoopt volgende maand al met de werken te kunnen starten. De komst van de nieuwe aardgasleiding is volgens Fluxys noodzakelijk om alle huishoudens en bedrijven in Brussel en de Vlaamse rand in de toekomst te kunnen blijven voorzien van aardgas.