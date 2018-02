Na jaren hofnar is Christophe (25) nu Prins Carnaval 16 februari 2018

02u26 0 Kraainem Kraainem maakt zich op voor het jaarlijkse carnavalsweekend. Morgen trekt de stoet door de straten van de faciliteitengemeente. De 25-jarige Christophe Vandervondelen staat centraal, want na vier jaar hofnar te zijn geweest, mag hij zich voortaan Prins Carnaval noemen.

Morgen om 10.11 uur maakt Prins Christophe I zijn blijde intrede met het carnavalscomité en de vendeliers van Venkra. In stoet trekken ze met heel wat carnavalsympathisanten naar het gemeentehuis, waar ze ontvangen worden door het schepencollege. De eigenlijke carnavalsstoet, die al aan zijn 39ste editie toe is, vertrekt om 14.33 uur. Na afloop vindt de traditionele carnavalsworp plaats. Dit alles zal in goede banen geleid worden door de 25-jarige Christophe Vandervondelen, die in Kraainem woont en in de gemeentelijke sporthal werkt. Al in zijn kinderjaren wilde hij Prins Carnaval worden. Zeven jaar geleden werd Christophe lid van Carnafolk en drie jaar later werd hij aangesteld als hofnar, een rol die hem bekendheid opleverde binnen en buiten de gemeente. Op 3 februari werd hij aangesteld als Prins Christophe I. Samen met zijn hofmaarschalk Jordy Van Eylen staat de 25-jarige Prins morgen voor één van zijn belangrijkste dagen. (RDK)