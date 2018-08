N-VA alleen naar kiezer 14 augustus 2018

N-VA trekt met een zelfstandige lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen. Het Vlaamse kartel Open heeft er de brui aan gegeven en vormt mee de tweetalige Lijst van de Burgemeester. N-VA-lid Joost Vanfleteren ziet geen andere optie dan met de partij zelfstandig op te komen.





"Wij waren in eerste instantie van plan om samen met andere Vlaamse partijen in kartel naar de verkiezingen te trekken, maar de andere Vlaamse partijen in Kraainem houden op te bestaan", verduidelijkt Vanfleteren. Het Vlaamse kartel Open kwam in 2012 op en won drie van de 23 zitjes. Vorige maand kondigde Open Vld en CD&V aan dat zij meestappen in de tweetalige Lijst van de Burgemeester. N-VA komt daarom alleen op, met wellicht een onvolledige lijst. Ria Platel-Deweirdt, vroeger gemeenteraadslid voor Open, stelt zich alvast kandidaat op de lijst.





(DCFS)