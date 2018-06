Minderjarige homejacker voor jeugdrechter 07 juni 2018

Een jonge homejacker is voor de jeugdrechter verschenen. Samen met een 19-jarige kompaan was hij betrokken bij vier uiterst gewelddadige homejackings. In december 2016 pleegde het duo een inbraak in Lembeek. Ze takelden de bewoner zo hard toe met een ijzeren staaf dat hij een schedelbreuk opliep. Twee dagen later drongen ze in Waterloo de slaapkamer van een ouder koppel binnen en staken ze de man neer. Eén van de kleinkinderen, een jongetje van 8, was wakker geworden en zag alles gebeuren. Ook in Beersel en Kraainem sloeg het duo toe. De oudste van de twee kreeg eind vorig jaar 17 jaar cel. Hij had -in tegenstelling tot zijn mededader- alles ontkend. Hiertegen tekende hij een beroep aan. Op 12 juni spreekt de jeugdrechter zich uit over de jongste van de twee. (WHW)