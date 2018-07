Kraainem wil tweetalige Lijst van de Burgemeester 25 juli 2018

02u32 0 Kraainem In Kraainem is een tweetalige Lijst van de Burgemeester in de maak. Het idee komt van huidig burgemeester Dorothée Cardon de Lichtbuer.

Zowel de Open Vld als CD&V doen mee met het initiatief. Ze verlaten daarmee de Vlaamse eenheidslijst Open. Ook de Franstalige partijen Cdh en Ecolo stemden in. Het inititief zou een einde betekenen van de huidige kartel Union, tussen Cdh, MR en Défi. Die zwaait momenteel de plak in Kraainem. Erg verrassend is de nieuwe politieke wending niet.





Gedurende anderhalf jaar heerste veel ongenoegen in het college, toen in 2015 Cardon de Lichtbuer de huidige burgemeester verving. Het verdelen van de schepenposten zorgde toen voor veel onenigheid tussen de partijen. (DCFS)