Kraainem stuurt Franstalige oproepingsbrieven naar geregistreerde Franstaligen DBS

08 april 2019

13u39 0 Kraainem De gemeenteraad heeft beslist om een Franstalige oproepingsbrief voor de verkiezingen van eind mei te versturen naar de inwoners die zich eerder registreerden om overheidsdocumenten gedurende vier jaar in het Frans te ontvangen. Vlaams minister Homans gaat ‘gepaste maatregelen’ nemen.

De raad volgt hiermee twee arresten waarin de Raad van State zich in die zin uitsprak. De arresten van de Raad van State gaan volgens Vlaanderen in tegen de Vlaamse taalregelgeving. Die taalregels leggen op dat aan Franstaligen in faciliteitengemeenten steeds opnieuw een Nederlandstalig overheidsdocument moet worden verstuurd, waarna ze een document in hun eigen taal kunnen aanvragen.

Uitspraak Raad van State

De gemeenteraadsbeslissing kwam er op voorstel van de oppositiefractie Défi+MR+Ind. en kreeg de steun van enkele raadsleden van de andere fracties Kraainem Unie en Lijst Burgemeester. Eerder weigerde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans de voorgedragen burgemeesters van Linkebeek, Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode en Drogenbos te benoemen, omdat de gemeenten zelf ook brieven hadden verstuurd conform de arresten van de Raad van State.

In Kraainem werd Bertrand Waucquez (Kraainem Unie) wel door Homans benoemd als burgemeester, omdat hij op het ogenblik van de gemeenteraadsbeslissing om de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen te versturen met zijn fractie nog in de oppositie zat. Bij de stemming maandagochtend stemde Waucquez tegen.

Vlaams minister Homans laat in een reactie weten dat haar standpunt over de toepassing van de taalregelgeving “ongewijzigd” blijft. De minister heeft haar administratie alvast de opdracht gegeven de beslissing in Kraainem op te vragen en zal nadien ‘gepaste maatregelen’ nemen.