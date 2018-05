Jongeren gaan op de vuist 08 mei 2018

In Kraainem is zaterdagavond een vechtpartij uitgebroken tussen twee groepen jongeren. Daarbij waren ook leden van de scoutsgroep Saint Pancrace betrokken. Een persoon brak tijdens de vechtpartij zijn arm, meldt de scoutsgroep. De omstandigheden van de vechtpartij zijn nog niet duidelijk. "De getuigenissen lopen uiteen", zegt Philippe Struelens, commissaris bij politiezone WOKRA. "Wel is zeker dat het tot een chaotische vechtpartij is gekomen, waarbij verschillende mensen klappen hebben gekregen. Een iemand werd overgebracht naar het ziekenhuis." Het onderzoek naar het incident loopt. Er werd nog niemand opgepakt. (VDBS)