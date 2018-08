Inbrekers opgepakt bij alcoholcontrole 14 augustus 2018

02u41 0

Tijdens de nacht van vrijdag 10 op 11 augustus heeft de politiezone WOKRA (Wezembeek-Oppem-Kraainem) een alcoholcontrole uitgevoerd op verschillende plaatsen van het grondgebied van de politiezone. Daarbij werd ook een verdacht drietal onderschept. Zij waren in het bezit van inbrekersmateriaal en werden zaterdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brussel. Tijdens de controle zelf bleek dat acht bestuurders te diep in het glas hadden gekeken. Van twee bestuurders werd het rijbewijs ingetrokken voor een periode van 15 dagen; een rijbewijs werd ingehouden voor een periode van 6 uur. Vijf andere bestuurders dienden hun rijbewijs voor 3 uur in te leveren. (DBS)