Inbreker zat 'in moeilijke periode' 13 juli 2018

Een auto-inbreker is veroordeeld tot 18 maanden cel. De man werd door een bewoner van een flat in Kraainem opgemerkt in de garage. Op de vraag wat hij daar deed, kon hij geen antwoord bedenken. Verder bleken de ramen van enkele geparkeerde wagens ingeslagen te zijn. De politie kon hem verderop inrekenen. Uiteindelijk kon hij niet anders dan bekennen. "Ik zat toen in een slechte periode maar ik heb toch geen moord gepleegd?", klonk het tegen de rechter. De verdediging had om een werkstraf verzocht. De rechter ging daar niet op in. (WHW)