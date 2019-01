Hof van Cassatie blaast communautaire twistzwam nieuw leven in WHW

16 januari 2019

14u36 0 Kraainem Inwoners van een faciliteitengemeente moeten maar één keer aanstippen dat ze officiële documenten graag in het Frans krijgen. Dat bepaalt een nieuw arrest van het Hof van Cassatie. Het arrest is het gevolg van een boze Franstalige belastingbetaler. Omdat hij zijn aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing niet in het Frans kreeg, betaalde hij niet.

De rechten van inwoners in faciliteitengemeenten zijn al jaren een communautaire splijtzwam. De Vlaamse regering vindt dat Franstaligen telkens opnieuw een aanvraag moeten indienen als ze hun officiële documenten, zoals een oproepingsbrief of een aanslagbiljet, in het Frans willen krijgen. “Nederlands is en blijft de bestuurstaal van de faciliteitengemeenten”, klinkt het bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA).

De Franstaligen zijn het daar niet mee eens. Een arrest van de Raad van State leidde enkele jaren geleden tot een compromis: Franstaligen moeten om de vier jaar hun keuze kenbaar maken. Dat compromis wordt nu opnieuw doorkruist door het arrest van het Hof van Cassatie. Ze moeten slechts 1 keer hun keuze voor het Frans kenbaar maken. Dat schrijft de zakenkrant De Tijd.