Eén dader gevat, twee op de vlucht na overval op bankkantoor Crelan in Kraainem Robby Dierickx

17 december 2018

13u02 0

In faciliteitengemeente Kraainem hebben drie mannen maandagvoormiddag een overval gepleegd op een bankkantoor van Crelan in de Koningin Astridlaan. Twee overvallers, waarvan één met een namaakwapen zwaaide, bedreigden het aanwezige personeel. Een derde verdachte stond op de uitkijk. Dankzij het automatisch alarm werd de politie verwittigd. De drie overvallers namen met een kleine buit de vlucht, maar één van hen kon gevat worden in de achtertuin van een naburige woning. Tijdens zijn vlucht kwam hij ten val, waardoor hij met verwondingen aan de schouder afgevoerd moest worden. De man was bekend bij de politie. Van de twee andere daders ontbreekt momenteel nog elk spoor.