De Lijsterbes in de ban van de Ronde 03 april 2018

Wielerfanaten moesten afgelopen zondag in gemeenschapscentrum De Lijsterbes in Kraainem zijn.

In het gemeenschapscentrum kon je de Ronde van Vlaanderen op groot scherm volgen vanuit comfortabele zeteltjes. Sportievelingen konden zich even Greg Van Avermaet wanen in de vierhonderd meter sprint op rollen. De winnaar kreeg een chocolade fietstrofee mee naar huis. Maar het gemeenschapscentrum had ook gedacht aan zij die niet zo van wielrennen houden. Op het programma stond namelijk ook een touwtrekcompetitie en er was live muziek. (VDBS)