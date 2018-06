Cursus gevraagd, 50 uur werkstraf gekregen 12 juni 2018

A.V veroorzaakte vorig jaar in Kraainem een ongeval en bleek onder invloed van alcohol rond te rijden. Zijn advocate stelde de politierechter in Halle zelf een straf voor. "Hij zou een cursus over de gevolgen van alcohol in het verkeer kunnen volgen", stelde de advocate voor. "Daar kan hij dan uit leren. We vragen dan wel om mild te zijn met het rijverbod." De man had de avond van het ongeval een voetbalwedstrijd gewonnen en vierde dat te stevig met zijn ploegmaten. "Binnenkort moet ik mensen als deze nog een geschenk geven ook", foeterde rechter Johan Van Laethem. "Er is een verschil tussen uw cliënt verdedigen en onrealistische dingen vragen." De man ging uiteindelijk naar huis met een werkstraf van vijftig uur en een rijverbod van een maand. (BKH)