Celstraffen met uitstel voor inbrekers WHW

20 november 2018

16u49 0 Kraainem Twee jongeren zin veroordeeld tot celstraffen van 2 jaar met uitstel voor een woninginbraak in Kraainem, alsook weerspannigheid. Eén van hen ontkent elke betrokkenheid.

De feiten dateren van de nacht van 5 op 6 april. Drie mannen drongen toen via de tuin een woning in de Zwaluwenlaan binnen. Ze werden echter al snel betrapt door de bewoners en namen de benen.

De politie, die een signalement van de vluchtwagen gekregen had, haalde niet veel later een VW Golf met Franse nummerplaten naar de kant. Althans, dat was de bedoeling. Maar de bestuurder ging ervandoor en er was een pittige achtervolging nodig alvorens hij klemgereden kon worden. Twee van de drie inzittenden gingen er prompt vandoor.

De tweede beklaagde verraadde zichzelf uiteindelijk. Een uur na de achtervolging meldde hij dat zijn Golf gestolen was. “Ik heb mijn wagen uitgeleend aan een vriend”, klonk het. “Maar ik weet niet wat hij ermee gedaan heeft. Hij raadde me aan om een klacht voor diefstal in te dienen en nu sta ik hier...” Zijn kompaan sprak dat echter resoluut tegen: “Hij zat ook in de wagen en heeft mee ingebroken.” De rechter geloofde hem boven zijn medebeklaagden en veroordeelde beiden. De derde beklaagde kon nog niet geïdentificeerd worden.