Buschauffeur hindert hulpdiensten 18 mei 2018

02u52 0

Buschauffeur A.G. is zijn rijbewijs tien dagen kwijt nadat hij op de Brusselse Ring in Kraainem de hulpdiensten hinderde. Op 11 mei vorig jaar brandde een vrachtwagen uit op de Ring en terwijl brandweer en politie zich naar het incident haastten, weken sommige bestuurders uit naar de pechstrook om niet te hoeven aanschuiven. Ook A.G. stond op de pechstrook met zijn bus. "Maar hij deed dat niet om tijd te winnen", aldus zijn advocate. "Mijn cliënt rijdt in heel Europa rond en in Frankrijk, Luxemburg en Italië is het zelfs gebruikelijk dat men uitwijkt naar de pechstrook om hulpdiensten door te laten." Politierechter Johan Van Laethem vond die argumentatie vreemd, omdat A.G. wel een Belg was. De man kreeg een boete van 240 euro waarvan 15 euro met uitstel en een rijverbod van tien dagen. (BKH)