Burgemeester Waucquez legt eed af bij gouverneur Robby Dierickx

22 februari 2019

13u39 0 Kraainem Bertrand Waucquez heeft vrijdagochtend bij de provinciegouverneur de eed als burgemeester van Kraainem afgelegd. Waucquez werd eerder door Vlaams minister Liesbeth Homans benoemd en mocht hierdoor de eed afleggen. Zijn collega uit Wezembeek-Oppem, Frédéric Petit, werd niet benoemd.

Het was een trotse Bertrand Waucquez vrijdagochtend op het provinciehuis in Leuven. De Kraainemse burgemeester mocht er immers de eed afleggen voor provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Van de zes faciliteitengemeenten werden alleen Waucquez en Walter Vansteenkiste uit Wemmel benoemd door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). De andere vier, waaronder Frédéric Petit van Wezembeek-Oppem, werden niet benoemd omdat ze de taalwetgeving volgens de minister overtraden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

“Die benoeming en de eedaflegging zijn belangrijk omdat we op die manier een extra schepen krijgen”, aldus nog Waucquez, die zelf in een Franstalig gezin opgroeide maar perfect tweetalig is. “De communautaire problemen zijn ondergeschikt aan de problemen van onze inwoners. Daarom is het belangrijk om ons te concentreren op de inwoners en niet op de taalproblematiek.”