Brandweer redt Vlaamse Gaai uit benarde situatie 13 april 2018

De hulpdiensten zijn gisteren moeten uitrukken voor een bijzonder slachtoffer, een Vlaamse Gaai. "Onze teams verlosten in samenwerking met de collega's van politiezone WOKRA (Wezembeek-Oppem / Kraainem) een Vlaamse Gaai die verstrikt was geraakt in een visdraad en aan een dakgoot bengelde in Kraainem. Het diertje kwam er zonder pluimscheuren van af", klinkt het bij de brandweer.





(VDBS)