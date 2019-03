Bootje van Achiel en Marie-Louise vaart al 70 jaar, al was het ei zo na niet vertrokken Robby Dierickx

01 maart 2019

Achiel Van Biesen (90) en Marie-Louise Goossens (90) uit Kraainem, de ouders van parlementslid Luk Van Biesen, hebben onlangs hun zeventigste huwelijksverjaardag gevierd. Ze stapten op 26 februari 1949 in het huwelijksbootje in Vorst, al zag het er even naar uit dat dat bootje helemaal niet zou uitvaren. Op de eerste date stuurde Achiel immers zijn beste vriend op Marie-Louise af. Hij moest haar duidelijk maken dat hij niet zou opdagen. In een kwade bui dropte Marie-Louise een briefje in zijn brievenbus met de niet mis te verstane boodschap dat hij de dag nadien absoluut moest opdagen of dat ze elkaar anders nooit meer zouden zien. Na een nachtje slapen, trok Achiel toch naar Marie-Louise en dat heeft hij zich ruim zeventig jaar later nog niet beklaagd.

De twee kregen vier kinderen, veertien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Achiel werkte eerst bij de Nationale bank van Congo en was nadien kantoorhouder van een bank. Marie-Louise werd huisvrouw na de geboorte van haar eerste zoon. Tegenwoordig genieten de twee, die nog thuis wonen in Kraainem, volop van hun pensioen.