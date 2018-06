Berouwvolle chauffeur plaatst snelheidsbegrenzer 13 juni 2018

S.W. werd in juni vorig jaar geflitst aan 124 kilometer per uur op de Steenweg op Mechelen en reed zo maar liefst 54 kilometer per uur te snel. In de politierechtbank vertelde zijn advocate dat de man daarom een drastische beslissing nam. "Hij liet een snelheidsbegrenzer in de wagen plaatsen", vertelde ze aan de rechter. "Hij was zelf geschrokken van de snelheid die hij haalde en zo kan hem dat niet meer overkomen. We vragen dan ook uitstel voor een deel van het rijverbod omdat hij zelf al inzag dat hij fout was." Uitstel kon de man niet krijgen maar politierechter Johan Van Laethem gaf hem wel een boete van 600 euro waarvan 200 euro met uitstel. Het rijverbod van twintig dagen zal hij toch volledig moeten uitzitten al mag dat wel gebeuren tijdens weekends en feestdagen. (BKH)