170.000 euro voor wandelpad 02u39 0

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) heeft een subsidie van 170.000 euro toegekend voor de aanleg van een wandelpad langs de Woluwe in Zaventem en Kraainem.





Het wandelpad maakt deel uit van de landinrichtingswerken in de Woluwevallei. "Door de aanleg van dit nieuwe pad ontstaat er een verbinding tussen de Groene Wandeling op het Brussels Gewest en de parkzones langs de Woluwelaan", weet Schauvliege. "Eens die verbinding gerealiseerd is, kunnen wandelaars door de Woluwevallei op het grondgebied van het Vlaamse Gewest wandelen tot aan het domein Drie Fonteinen in Vilvoorde." Met de toekenning van de subsidie en de aanleg van het wandelpad versterkt de Vlaamse overheid de schaarse open ruimte in de Vlaamse Rand rond Brussel. Ook wordt de omgevingskwaliteit voor inwoners en recreanten verhoogd. In de loop van dit jaar start de aanleg van het pad. De Vlaamse overheid werkt hiervoor samen met de gemeenten Zaventem en Kraainem. (RDK)